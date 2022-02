Papa Francesco: nomina don Simone Renna sottosegretario della Congregazione per il Clero

Il Papa ha nominato sottosegretario della Congregazione per il Clero don Simone Renna, finora officiale del medesimo Dicastero. Ne dà notizia oggi la Sala Stampa della Santa Sede. Don Renna è nato a Lecce il 10 luglio 1974; è stato ordinato sacerdote per l’arcidiocesi metropolitana di Lecce il 29 giugno 2004. Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore a Milano e il dottorato in Diritto Canonico presso la Pontificia Università Lateranense. Ha ricoperto vari incarichi in diocesi: parroco; direttore dell’Ufficio di pastorale giovanile e di pastorale universitaria; giudice del Tribunale ecclesiastico e cancelliere. Cancelliere. Dal 1o ottobre 2019 è officiale della Congregazione per il Clero.