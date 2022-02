Progetto Policoro: Molfetta, al via sabato 19 febbraio il percorso “Imprenditori si nasce o si diventa?”

Parte sabato 19 febbraio “Imprenditori si nasce o si diventa?”, il percorso di accompagnamento alla creazione di impresa proposto dall’équipe diocesana del Progetto Policoro insieme alla Pastorale giovanile, rivolto ai giovani tra i 18 e i 35 anni delle 4 città della diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi.

La proposta nasce già dalla scorsa estate, quando attraverso un questionario on line tra i giovani della diocesi si è voluto raccogliere opinioni, slanci e paure legate a una prospettiva di lavoro autoimprenditoriale, come possibilità di riscattare il territorio dalla scarsità di occasioni lavorative. In seguito alla lettura dei dati e del quadro emerso circa gli interessi giovanili in ottica imprenditoriale, l’équipe diocesana del Progetto Policoro ha rivolto agli interessati l’invito a un percorso di formazione totalmente gratuito, per imparare a strutturare un progetto imprenditoriale in tutte le sue fasi, approcciarsi a una nuova cultura del lavoro che valorizzi il senso etico e la dignità alla base delle scelte professionali e che possa offrire benessere alla società.

“Imprenditori si nasce o si diventa?” è quindi la proposta formativa per aspiranti imprenditori, giovani curiosi o che vogliano mettersi in gioco a partire dalle loro aspirazioni, competenze e volontà. Il percorso sarà coordinato da Cinzia Gangale, esperta di formazione e orientamento, e si articolerà in dieci appuntamenti in presenza, nel rispetto delle norme anti Covid, per un totale di 30 ore di formazione gratuita, tra febbraio e giugno.

Sono previsti momenti laboratoriali, interventi di esperti, attività di gruppo e condivisione. “È importante, soprattutto in questo periodo segnato dalle restrizioni della pandemia, recuperare il senso dello scambio di esperienze e idee, per puntare a una creatività favorita dall’incontro e dalla conoscenza diretta”, spiega una nota della diocesi.

Il percorso si svolgerà il 19 febbraio, il 5 e il 19 marzo, il 2, il 9 e il 30 aprile, il 14 e il 21 maggio, il 4 e il 18 giugno.

Tutti gli incontri si terranno di sabato, presso il Seminario vescovile, dalle 16 alle 19 (è necessario possedere green pass ed essere muniti di mascherina Ffp2).

È ancora possibile iscriversi entro sabato 12 febbraio, compilando l’apposito modulo. Info: diocesi.molfetta@progettopolicoro.it.