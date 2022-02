Suicidi in carcere: Gnpl, “misure per ridurre il sovraffollamento non sono più rinviabili”

“Un detenuto di 25 anni si è impiccato nella sua cella nel carcere Ucciardone a Palermo. È il nono suicidio del 2022. Faceva parte di quei detenuti cosiddetti ‘problematici’ e ‘a rischio suicidario’ a cui mancava poco per terminare la pena. Misure per il carcere e misure distensive per ridurre il sovraffollamento non sono più rinviabili”. Lo scrive su Twitter il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale (Gnpl).

