Francia: suor André verso i 118 anni. Il suo segreto? “La preghiera e una tazza di cioccolata calda tutti i giorni”

Suor André, al secolo Lucile Randon, lo scorso compleaano (foto Facebook)

Compirà 118 anni l’11 febbraio prossimo suor André, al secolo Lucile Randon: è la religiosa più longeva del mondo, ma è anche l’europea più anziana e la seconda persona più anziana al mondo. Dal 2009 vive nella casa di riposo Sainte-Catherine-Labouré, a Tolone. Lo scorso anno aveva fatto notizia che avesse superato l’infezione da Covid-19 che si era propagato nella casa di riposo dove è accolta e dove il Covid aveva fatto 10 vittime. Nata nel 1904 ad Ales, nel sud della Francia, in una famiglia protestante, si è convertita a 19 anni ed è entrata nel 1944 tra le fila delle vincenziane a Parigi. Le sue condizioni generali sono buone, nonostante la cecità e l’essere legata a una sedia a rotelle. A chi le aveva domandato, il giorno del suo 116° compleanno, quale fosse la ricetta per una vita felice, suor André aveva risposto: “La preghiera e una tazza di cioccolata calda tutti i giorni”. Sul profilo social della casa di riposo dove è ospitata la religiosa, si attende la foto di suor André con la torta di compleanno, come già negli anni passati. Il 12 febbraio 2021 la religiosa si era collegata con il direttore generale dell’Oms Hans Kluge per un confronto sull’anzianità, aveva riferito la casa di risposo.