Giornata mondiale malato: Ugento, l’11 febbraio messa e inaugurazione del nuovo reparto di diagnostica per immagini dell’ospedale card. Panico di Tricase

Il prossimo 11 febbraio alle 12, nell’ambito delle celebrazioni per la Giornata mondiale del malato, sarà inaugurata la nuova sezione di diagnostica per immagini ad alta tecnologia della “Pia Fondazione Cardinale Panico” di Tricase, che sarà dedicata a suor Maria Chiara Piccinno delle Suore Marcelline, per lunghi anni coordinatrice ed animatrice del servizio di radiologia dell’ospedale. E proprio nella cappella al primo piano dell’ospedale card. Panico di Tricase, l’11 febbraio, alle 11, mons. Vito Angiuli, vescovo di Ugento-Santa Maria di Leuca, celebrerà la messa per la Giornata mondiale del malato, concelebrata dal vescovo emerito mons. Fernando Panico. L’Unità complessa di diagnostica per immagini – si ricorda in una nota – completa così, con la recentissima installazione di una nuova apparecchiatura di risonanza magnetica ad alto campo (1.5 T) dedicata in particolare a studi avanzati body, il suo articolato processo di innovazione tecnologica, iniziato nel 2015 con la Rm 3T.