Commissione Ue: Consiglio europeo per l’innovazione, fondi per 1,7 miliardi nel 2022. Gabriel, “sostegno a ricerca e imprese”

La Commissione ha adottato oggi il programma di lavoro 2022 del Consiglio europeo per l’innovazione (Eic), il quale contiene opportunità di finanziamento per un valore di oltre 1,7 miliardi di euro nel 2022 per l’innovazione scientifica e produttiva, per espandersi e creare nuovi mercati, ad esempio nell’informatica quantistica, nelle batterie di nuova generazione e nella terapia genica. Lanciato nel marzo 2021 come grande novità del programma Horizon Europe, il Consiglio europeo per l’innovazione ha un budget totale di oltre 10 miliardi di euro tra il 2021 e il 2027. Mariya Gabriel, commissaria per l’innovazione e la ricerca, dichiara: “Il programma di lavoro di quest’anno è sostenuto dal più grande finanziamento annuale mai realizzato per imprenditori e ricercatori visionari, nonché da nuove misure per sostenere le donne innovatrici e le scale-up. L’Europa è impegnata a sostenere l’innovazione e le nuove tecnologie”.