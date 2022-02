Giornata mondiale malato: Avezzano, venerdì in cattedrale esposizione della statua della Beata Vergine di Lourdes e messa presieduta da mons. Massaro

In occasione della 30ª Giornata mondiale del malato, dedicata al tema “‘Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso’ (Lc 6,36). Porsi accanto a chi soffre in un cammino di carità”, venerdì 11 febbraio nella cattedrale di Avezzano sarà esposta dalle 10.30 la statua della Beata Vergine Maria di Lourdes per la venerazione dei fedeli. Alle 17.30, poi, il vescovo diocesano, mons. Giovanni Massaro, presiederà la celebrazione eucaristica. Gli appuntamenti a carattere diocesano sono promossi dalla Pastorale della salute, con il direttore don Enzo Massotti, e dall’Unitalsi di Avezzano con la presidente Maria Teresa Maceroni e l’assistente spirituale don Luigi Incerto.