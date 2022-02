Salute: Acli e Lilt, al via percorso di prevenzione e di lotta contro i tumori

Le Acli di Roma e la Lilt-Lega italiana per la lotta contro i tumori di Roma hanno avviato questa mattina un percorso di prevenzione della salute e di lotta contro i tumori rivolto in modo particolare alle persone povere e in difficoltà. L’iniziativa rientra nell’ambito di un accordo nazionale stipulato tra Acli e Lilt, che atterra ora nella Capitale dove le due realtà collaborano strettamente già dallo scorso anno.

Oggi l’avvio con gli screening di otorino-laringoiatria alla presenza di Lidia Borzì, presidente delle Acli di Roma e responsabile Famiglia delle Acli nazionali, Antonio Russo, responsabile Welfare e vicepresidente delle Acli nazionali, Francesco Schittulli presidente nazionale Lilt, che assieme alla conduttrice Rai, Benedetta Rinaldi, hanno ideato e promosso l’intera iniziativa nazionale che coinvolge 25 province. Per la tappa romana in rappresentanza della sezione locale era presente Marcella Ribuffo, presidente della Lilt Roma.

Le visite gratuite si svolgeranno anche nella giornata di domani, giovedì 10 febbraio, e giovedì 17 febbraio, nella sede provinciale della Lilt, in via Nomentana 303, dalle 10 alle 13. Per la giornata di domani è previsto lo screening ginecologico, urologico e dermatologico, mentre per il 17 febbraio è previsto lo screening ginecologico e urologico. Tra gli altri, le Acli di Roma hanno coinvolto in questo percorso le famiglie che tutto l’anno sostengono con la consegna dei pacchi viveri, in particolar modo nel quartiere di Corviale, i senzatetto dei centri d’accoglienza del Municipio I e del Municipio VIII, alcune persone provenienti dai centri anziani del Municipio I.