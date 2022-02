Cure palliative: Enoc (Bambino Gesù), “spero che per la metà di marzo inaugureremo il nuovo centro”

“Spero che per la metà di marzo inaugureremo il centro per le cure palliative che per noi riveste un significato particolare, perché come dice Papa Francesco: quando non si può guarire, però si può sempre curare”. Ad annunciarlo è stata Mariella Enoc, presidente dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù, intervenuta al convegno “La cura del minore e la sfida della speranza dopo la pandemia”, organizzato dall’Università Lumsa, in collaborazione con l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e la Libreria editrice vaticana, in vista della Giornata mondiale del malato, che si celebra l’11 febbraio. “Io vorrei che questi bambini tornassero a domicilio e quello non fosse il luogo della fine della vita, ma fosse il luogo di un passaggio”, ha proseguito Enoc: “Ultimamente sono stati molti i bambini ricoverati, anche molti casi gravi e quindi anche noi abbiamo risentito di cosa abbia voluto dire sui bambini e sui minori il Covid-19. Oggi sembra che ne stiamo uscendo, la scienza deve progredire perché ha il vero potere di dare la speranza, non solo per la pandemia, ma per tutti i giorni, perché tutti i giorni qualcuno ha bisogno di sperare di poter guarire, di poter essere curato al meglio, questo è il senso di questo incontrarci oggi”.