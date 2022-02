Conferenza sul futuro dell’Europa: oggi incontro tra Parlamento Ue e parlamenti nazionali. In agenda riforme e partecipazione dei cittadini

Si riuniscono nel pomeriggio di oggi in forma ibrida, tra Bruxelles e le capitali europee, le delegazioni del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali che stanno partecipando alla Conferenza sul futuro dell’Europa. È la prima volta che si tiene un tale tipo di riunione nel contesto del percorso intrapreso per ripensare l’Ue, segnala una nota del Parlamento europeo. All’ordine del giorno dei loro lavori tre punti: come rafforzare la democrazia europea (concentrandosi sui poteri legislativi dei parlamenti, sulle elezioni europee e su un efficiente processo decisionale dell’Ue); quali priorità politiche nei settori della politica estera, di sicurezza e di difesa comune dell’Ue, della governance economica e del bilancio comunitario; come introdurre un meccanismo permanente dell’Ue per la partecipazione e la consultazione dei cittadini. A guidare i lavori, che dureranno due ore e mezza e si potranno seguire in diretta, il copresidente del Comitato esecutivo della Conferenza Guy Verhofstadt, Jean-François Rapin del Senato francese e Pieyre-Alexandre Anglade dell’Assemblea nazionale francese.