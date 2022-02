Giornata dialogo cattolici-ebrei: Ferrara, domani incontro al Meis

In occasione della 33ª Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei, giovedì 10 febbraio il Museo nazionale dell’Ebraismo italiano e della Shoah (Meis) di Ferrara ospiterà un incontro promosso dall’Ufficio per l’Ecumenismo e il dialogo interreligioso dell’arcidiocesi di Ferrara-Comacchio. A partire dalle 15.45, introdotti e moderati da Amedeo Spagnoletto, direttore del Meis, interverranno il rav Luciano Caro, rabbino della Comunità ebraica di Ferrara, e don Paolo Bovina, biblista e direttore di Casa Cini. L’incontro – informa l’arcidiocesi – si svolgerà in presenza con accesso consentito a 40 persone; per chi non potrà esserci sarà possibile seguire l’incontro in diretta streaming sul canale YouTube dell’Ufficio Comunicazioni sociali diocesano.