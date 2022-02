Terzo settore: Cesvot, mezzo milione di euro per valorizzare le nuove generazioni con “Siete presente. Con i giovani per ripartire”

Sostenere gli enti del Terzo settore nella realizzazione di progettualità finalizzate a valorizzare il protagonismo giovanile. Questo l’obiettivo del bando “Siete presente. Con i giovani per ripartire” realizzato da Cesvot e finanziato da Regione Toscana-Giovanisì in accordo con il Dipartimento per le Politiche giovanili e del Servizio civile universale con il contributo delle 11 Fondazioni bancarie della Regione Toscana: Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara, Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, Fondazione Livorno, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Banca del Monte di Lucca, Fondazione Pisa, Fondazione Cassa di Risparmio Pistoia e Pescia, Fondazione Cassa di Risparmio di Prato, Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, Fondazione Monte dei Paschi di Siena, Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra.

Rivolto a tutti gli enti iscritti ai registri regionali delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale ed all’anagrafe Onlus della Toscana con esclusione delle cooperative sociali e degli enti soci di Cesvot, il bando dispone di un finanziamento di 490mila euro (240mila da Regione Toscana-Giovanisì e 250mila dalle Fondazioni bancarie). Attraverso il bando verranno finanziati 86 progetti di cui 82 di fascia A (con un contributo massimo di € 5.000,00) e 4 di fascia B (con un contributo massimo di € 20.000,00). Fino alle 13 di martedì 1° marzo gli enti potranno presentare le loro proposte compilando il form online disponibile sul sito web www.cesvot.it. “Una particolare valorizzazione – viene spiegato – sarà riconosciuta ai progetti che programmino azioni a sostegno della fase post-emergenziale legata alla pandemia Covid-19”.