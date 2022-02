Giornata contro la tratta: Piacenza, in serata il vescovo Cevolotto presiede una messa in cattedrale

In occasione della Giornata mondiale di preghiera e riflessione contro la tratta di persone che si celebra oggi sul tema “La forza della cura – donne, economica e tratta di persone”, alle 18.30 il vescovo di Piacenza-Bobbio, mons. Adriano Cevolotto, presiederà in cattedrale una celebrazione eucaristica nella memoria liturgica di santa Giuseppina Bakhita, la monaca sudanese che da bambina ha vissuto sulla propria pelle l’esperienza traumatica di essere vittima della schiavitù e della tratta.

Venerdì 25 marzo, invece, alle 20.30 presso il Teatro Filodrammatici, andrà in scena la pièce teatrale “Nemmeno con un fiore, il prezzo dell’amore” di Emanuela Frisoni, racconto a più voci ispirato ad un fatto di cronaca realmente accaduto.