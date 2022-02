Cammino sinodale: Lungro, lunedì 14 febbraio un incontro sul “Concilio di Mosca del 1917-1918”

Il prossimo incontro del ciclo di conferenze “Sinodo. Perché? Riflessioni ecumeniche”, organizzato dall’eparchia di Lungro in collaborazione con il Centro studi per l’ecumenismo in Italia, si terrà lunedì 14 febbraio, alle ore 18, su Zoom e vedrà la partecipazione di Adalberto Mainardi, monaco di Bose-fraternità di Cellole, del Gruppo Sant’Ireneo, che interverrà, dopo il saluto introduttivo del vescovo di Lungro, mons. Donato Oliverio, su “Il Concilio di Mosca del 1917-1918 e il principio di sinodalità nella Chiesa ortodossa russa”.

Questo incontro, così come il precedente e i successivi, è stato pensato dal vescovo di Lungro, per “una maggiore formazione del popolo di Dio alla dimensione sinodale della Chiesa e al dialogo ecumenico”.