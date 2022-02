Giornalismo: nuovo libro di don Giuseppe Costa “tra cronache ed eventi”

(Foto Nemapress)

“Girovagando tra cronache ed eventi. Quarant’anni di giornalismo” è il titolo dell’ultimo libro di don Giuseppe Costa edito da Nemapress. Il volume è una selezione di articoli scritti da don Costa nel corso di quarant’anni di attività professionale. Come lo stesso autore ricorda nella prefazione biografica, la passione per il giornalismo nacque fin dagli anni del liceo, passando dalle esperienze con i giornaletti ciclostilati alla collaborazione con il Bollettino Salesiano che poi diresse, per poi via via accedere alle pagine di “Avvenire”, “L’Osservatore Romano”, riviste e periodici specializzati. Nel corso della carriera di comunicatore, don Costa ha rivestito numerosi incarichi: dopo aver conseguito un master negli Stati Uniti, è stato chiamato in Italia per insegnare giornalismo in numerose università. Nel 1994 a Torino è stato direttore editoriale della Sei (Società editrice internazionale della Don Bosco); nel 2007 ha proseguito a tempo pieno con l’editoria in veste di direttore della Lev (Libreria editrice vaticana), ruolo che ha ricoperto per dieci anni con Benedetto XVI e Francesco. Attualmente collabora nella segreteria del Rettore Maggiore ed è co-portavoce della Congregazione Salesiana. Il libro, spiega l’editore, si rivolge soprattutto ai giovani aspiranti giornalisti, fornendo loro sia nozioni tecnico-teoriche sia esempi concreti di come si realizza un buon articolo.