La Nostra Famiglia: addio a Gabriella Zanella, storica direttrice dell’associazione

È mancata oggi, a Bosisio Parini, Gabriella Zanella. Lo annunciano l’Istituto Secolare delle Piccole Apostole della Carità e l’associazione La Nostra Famiglia.

Classe 1939, ha partecipato alla vita dell’istituto e dell’associazione assumendo ruoli di responsabilità. È stata consigliera generale e vice-responsabile generale dell’Istituto e direttrice generale dell’associazione dal 1990 al 2006, raccogliendo la preziosa eredità di Zaira Spreafico. Durante il suo mandato, i 28 centri della Nostra Famiglia hanno visto una notevole espansione delle attività di cura e riabilitazione dei bambini con disabilità, concretizzata anche nello sviluppo dell’attività scientifica nei quattro poli di clinica e ricerca in Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Puglia. “È stata una donna che nello svolgere il suo incarico ha rivelato una grande attenzione per le persone, che si traduceva in disponibilità all’ascolto e al confronto”, ricorda la presidente dell’associazione, Luisa Minoli: “Ha saputo avere uno sguardo lungimirante e compiere scelte coraggiose per la missione dell’associazione. Era instancabile nel suo impegno apostolico a servizio dei piccoli e delle loro famiglie, nelle attività in Italia e nei Paesi all’estero. Nel suo servizio ha saputo dare concretezza al bene fatto bene e allo stile di accoglienza e famiglia che il beato Luigi Monza ha lasciato come eredità all’associazione”.

I funerali saranno celebrati a Bosisio Parini (Lc), giovedì 10 febbraio, alle 11, nell’auditorium del 6° padiglione dell’associazione “La Nostra Famiglia”.