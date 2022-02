Anglicani: Sinodo della Chiesa d’Inghilterra. Primate Welby, “Chiesa è sale e vita della società”

“Senza la Chiesa, senza questa comunità di fede, che è come il sale e la vita della società, ci perdiamo. Senza Dio la nostra società non può che perseguire soltanto il potere, come ha dimostrato chiaramente, Nietzsche”, ha detto il primate anglicano Justin Welby, guida di oltre 85 milioni di fedeli in tutto il mondo, inaugurando il Sinodo generale della Chiesa d’Inghilterra, riunito a Londra fino a giovedi. L’arcivescovo di Canterbury ha definito “disturbanti e scioccanti” gli attacchi che hanno subito il leader laburista Keir Starmer e il parlamentare David Lammy. “In questi episodi e nella minaccia di guerra nell’est europeo e nelle guerriglie in tutto il mondo vediamo una società che ha dimenticato Dio e che esiste solo dando vita a un nemico”, ha detto ancora Welby. Passando poi a parlare delle divisioni all’interno della Chiesa d’Inghilterra, l’arcivescovo ha spiegato che “al centro della vita della Chiesa deve esserci la capacità di seguire Cristo, cercando di diventare una comunità più gentile e amorevole”. Welby ha concluso spiegando che, nei prossimi due giorni, nel discutere degli argomenti all’ordine del giorno, dal razzismo alla salvaguardia dei minori, il Sinodo “parlerà di temi che sono importantissimi anche per la nostra società e affronterà il problema di come portare riconciliazione, attraverso le barriere costruite dalla storia”.