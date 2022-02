Giornata mondiale malato: Jesi, domenica 13 febbraio il vescovo Rocconi presiede la messa nella chiesa Cristo Redentore di Moie

In occasione della 30ª Giornata mondiale del malato, dedicata al tema “‘Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso’ (Lc 6,36). Porsi accanto a chi soffre in un cammino di carità”, il vescovo di Jesi, mons. Gerardo Rocconi presiederà domenica 13 febbraio nella chiesa Cristo Redentore di Moie una celebrazione eucaristica che avrà inizio alle 16. A promuovere questo “momento di preghiera al quale sono invitate sia le persone malate sia chi se ne prende cura” è la Commissione diocesana di Pastorale della salute.