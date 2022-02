Scuola: Fuci, “solidarietà agli studenti pacificamente manifestanti”

“La Federazione universitaria cattolica italiana esprime sgomento per gli episodi di violenza che stanno accadendo durante le manifestazioni studentesche di questi giorni”. È quanto si legge in una nota della Presidenza nazionale della Fuci, diffusa oggi.

“In quanto associazione di studenti, amica degli studenti e delle associazioni degli studenti, la Fuci sostiene tutte le loro iniziative libere e pacifiche, promuove il dibattito e il pensiero critico su tutti i temi del dibattito pubblico, guarda con simpatia ai contributi anche dialettici sulla gestione della collettività”, prosegue la nota.

“Metodi sproporzionati nel doveroso compito del mantenimento della sicurezza pubblica non sono purtroppo fatti isolati, né nel nostro Paese né nel mondo – osserva la Fuci -. Episodi più o meno ma comunque sempre gravi di repressione davanti a manifestazioni che non si dimostravano una effettiva minaccia sono stati e sono un ricorso delle forze dell’ordine italiane e non solo. Auspichiamo che questi fatti interroghino le istituzioni su come far sì che la garanzia della sicurezza pubblica non leda l’espressione del pluralismo democratico”.

La Fuci esprime dunque “solidarietà e vicinanza agli studenti, liberamente e pacificamente manifestanti in questi giorni”, e sottolinea “l’esigenza di un cambiamento culturale, pur faticoso, nell’affrontare le piazze, in linea con lo spirito pluralistico della Costituzione”.