Safer Internet Day: Caffo (Telefono Azzurro), “ascoltare i ragazzi che vivono il digitale come area in cui ritrovare una propria identità”

Stefania Bassi, del Coordinamento nazionale Équipe formative territoriali del Ministero dell’Istruzione, e Andrea Bollini, dirigente Ufficio VI-Dgefid del Ministero dell’Istruzione, hanno introdotto oggi – alla tappa romana del convegno “Nell’universo virtuale servono diritti reali” organizzato da Telefono Azzurro, in occasione del Safer Internet Day – il progetto InnovaMenti, nato come opportunità aperta a tutti per accompagnare i docenti e gli alunni in un percorso esperienziale su nuovi modi di fare scuola, attraverso 5 metodologie e sfide didattiche: gamification, inquiry, storytelling, tinkering, hackathon; sfide sulle quali si sono confrontate 7 scuole da tutta Italia, che stamattina hanno presentato in collegamento alcuni progetti.

Commentando il progetto InnovaMenti, Ernesto Caffo, presidente di Telefono Azzurro, ha confermato l’impegno di Telefono Azzurro nel definire i diritti dei ragazzi nel mondo della rete. “Abbiamo il dovere di ascoltare bambini e adolescenti, che vivono l’esperienza del digitale come un’area nella quale ritrovare una propria identità. Dobbiamo costruire insieme questo percorso, coinvolgendo anche le famiglie, che devono essere preparate ad affrontare queste nuove sfide”.

“In questi ultimi anni, Telefono Azzurro si è evoluto proprio nell’ascolto di queste nuove esigenze – ha continuato Caffo -. Cercando di occuparsi sempre di più del tema del digitale, con progetti educativi rivolti agli insegnanti e ai più giovani. Al di là dei temi importanti e molto dibattuti come cyberbullismo e sicurezza nella rete, occorre ora guardare anche a come affrontare tematiche nuove, come l’intelligenza artificiale e il gaming, perché insieme possiamo costruire nuove esperienze, partendo anche da quelle che vengono fatte nelle scuole attraverso progetti come InnovaMenti. In questo impegno, abbiamo un forte legame col Ministero dell’Istruzione, per creare un ponte di ascolto tra le nuove generazioni e il mondo della scuola, una sfida su cui lavorare insieme”.

InnovaMenti è un programma indirizzato a tutte le scuole per proporre l’educazione ai social in modo divertente e intelligente. Grazie agli oltre 200 docenti delle equipe formative territoriali, il progetto assicura presenza diffusa su tutto il territorio per innovare le metodologie ed educare a un uso divertente e corretto dei social e del digitale.