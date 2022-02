Diocesi: Termoli-Larino, domani un incontro sul volontariato al tempo del Covid

Domani, mercoledì 9 febbraio, a Termoli, presso il Centro pastorale “Ecclesia Mater” (ex seminario, piazza Sant’Antonio), alle ore 18, si terrà l’incontro “L’esserci del volontariato al tempo del Covid: attività dei volontari in rete”, con Cappellania, Avo, Unitalsi, Aite, Lilt Cb, Movimento per la vita, Infermiere di parrocchia, Rsa Opera Serena, Caritas, Hospice “Madre Teresa di Calcutta” Larino.

L’appuntamento rientra nella Settimana per la vita, che ha per tema “Custodire ogni vita”, in corso da domenica 6 a venerdì 11 febbraio, promossa dalla diocesi di Termoli-Larino-Commissione diocesana per la pastorale della salute, in collaborazione con le istituzioni e diverse realtà associative del territorio. “La Settimana – spiega la diocesi – è un’occasione per fare cultura di difesa e promozione” del “dono” della vita. “In questo tempo ‘dentro’ e ‘oltre’ la pandemia, che ha evidenziato numerose fragilità a livello personale, comunitario e sociale, questo momento condiviso si propone così di rinnovare un impegno concreto da parte di tutti coloro che, in vario modo, sono impegnati in tal senso assicurando l’ascolto, la vicinanza e la prossimità in ogni momento dell’esistenza – prosegue la diocesi -. Dalla luce di una nuova creatura, all’assistenza, al volontariato, alle cure premurose di un sanitario o di un familiare, fino all’ultimo istante in cui garantire la migliore qualità della vita possibile alla persona sofferente. Preghiera, riflessione, confronto, proposte in una settimana intensa e carica di significato che coinvolge anche le scuole”.