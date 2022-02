Diocesi: Cagliari, oggi pomeriggio in Seminario una conversazione culturale su Fëdor Dostoevskij

Oggi pomeriggio, alle ore 16.30, nell’aula magna del Seminario arcivescovile di Cagliari (via mons. Cogoni 9) si svolgerà la conversazione culturale su Fëdor Dostoevskij, in occasione del 200° anniversario dalla nascita dell’autore, a cura di Giuliana Contini, professoressa e volontaria della Caritas diocesana di Cagliari.

L’incontro sarà un’occasione per riflettere sulla profondità e grandezza dell’animo umano. “Si tratterà della presentazione di un autore – spiega Giuliana Contini – che, per la sua capacità di conoscenza dell’uomo e di diagnosi della cultura del suo tempo, è continuamente attuale e si caratterizza per una visione profetica”.

L’iniziativa – che vedrà la presenza dell’arcivescovo mons. Giuseppe Baturi e del direttore della Caritas diocesana don Marco Lai – sarà trasmessa in in streaming sul canale YouTube della Caritas diocesana.