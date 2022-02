In occasione della 30ª Giornata mondiale del malato, dedicata al tema “‘Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso’ (Lc 6,36). Porsi accanto a chi soffre in un cammino di carità”, venerdì 11 febbraio l’arcivescovo di Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo, mons. Salvatore Ligorio, presiederà alle 11 una celebrazione eucaristica presso la cappella dell’ospedale San Carlo.