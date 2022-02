Migranti: Lamorgese incontra omologa tedesca Faeser, punto su trattativa per il nuovo Patto Ue. “Intensificare rimpatri”

Il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, ha incontrato questa mattina al Viminale il ministro dell’Interno e del Territorio della Repubblica federale di Germania, Nancy Faeser. Ne dà notizia il Viminale in una nota nella quale viene spiegato che entrambe hanno “condiviso l’ottimo livello di cooperazione tra Italia e Germania in materia di sicurezza, di lotta al terrorismo e di contrasto della criminalità organizzata e ai trafficanti di esseri umani”. “Durante il colloquio – prosegue la nota – è stato fatto il punto sullo stato di avanzamento della trattativa per il nuovo Patto europeo su immigrazione e asilo e da parte della responsabile del Viminale è stata ribadita l’esigenza di garantire l’equilibrio tra le misure di responsabilità e quelle di solidarietà”. Per quanto riguarda invece il tema della dimensione esterna dell’Europa, “è stata condivisa la necessità di una forte strategia comune per intensificare i rimpatri, anche attraverso un più forte ruolo dell’Ue, e di avviare una più incisiva attività di collaborazione con i Paesi Terzi, rafforzando la previsione di investimenti per sostenere la loro crescita economica e sociale”.