Giornata mondiale malato: Casale Monferrato, al via in Sant’Antonio le celebrazioni per la memoria della Beata Vergine Maria di Lourdes

In vista della 30ª Giornata mondiale del malato, dedicata al tema “‘Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso’ (Lc 6,36). Porsi accanto a chi soffre in un cammino di carità”, prende il via questa sera, a Casale Monferrato, il triduo di preparazione alla memoria della Beata Vergine Maria di Lourdes che ricorre l’11 febbraio.

Nella chiesa di Sant’Antonio, alle 17.30 verrà celebrata una messa: questa sera a presiederla sarà don Eugenio Portalupi, parroco dell’Addolorata e di Santo Stefano; domani don Giuseppe Cesana, parroco del Cuore Immacolato di Maria e di Santa Maria del Tempio; giovedì dal salesiano don Alberto Lagostina, parroco del Sacro Cuore di Gesù.

Venerdì 11 febbraio, sempre nella chiesa di Sant’Antonio, alle 10 la messa sarà presieduta da don Désiré Azogou, vicario generale e parroco di Sant’Evasio e di San Domenico. Alle 17.30 sarà invece il vescovo diocesano, mons. Gianni Sacchi, a presiedere la celebrazione eucaristica. Inoltre, nella ricorrenza del 164° anniversario della prima apparizione della Beata Vergine Maria di Lourdes a santa Bernadette Soubirous, il vescovo Sacchi celebrerà domenica 13 febbraio, alle 16 in Sant’Antonio, una messa alla quale prenderà parte personale e volontari dell’Oftal di Casale Monferrato.