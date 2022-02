Benedetto XVI: “ho avuto grandi responsabilità nella Chiesa cattolica”, “mi rammarico per ogni singolo caso”, “ogni abuso è terribile e irreparabile”

“Ho avuto grandi responsabilità nella Chiesa cattolica. Tanto più grande è il mio dolore per gli abusi e gli errori che si sono verificati durante il tempo del mio mandato nei rispettivi luoghi”. Lo scrive il Papa emerito Benedetto XVI, nella lettera circa il rapporto sugli abusi nell’arcidiocesi di Monaco e Frisinga, reso pubblico il 20 gennaio 2022. “Ogni singolo caso di abuso sessuale è terribile e irreparabile”, ribadisce Ratzinger: “Alle vittime degli abusi sessuali va la mia profonda compassione e mi rammarico per ogni singolo caso”. Poi un riferimento evangelico: “Sempre più comprendo il ribrezzo e la paura che sperimentò Cristo sul Monte degli Ulivi quando vide tutto quanto di terribile avrebbe dovuto superare interiormente. Che in quel momento i discepoli dormissero rappresenta purtroppo la situazione che anche oggi si verifica di nuovo e per la quale anche io mi sento interpellato. E così posso solo pregare il Signore e supplicare tutti gli angeli e i santi e voi, care sorelle e fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro”.