Don Luigi Giussani: Ferrara, domani incontro con mons. Santoro e Prosperi. Il 22 febbraio messa presieduta dall’arcivescovo Perego

“Dare la vita per l’opera di un Altro”. Questo il tema delle iniziative che il Movimento di Comunione e Liberazione di Ferrara promuove in occasione del centenario della nascita del servo di Dio don Luigi Giussani (15 ottobre 1922 – 22 febbraio 2005), fondatore di Cl.

Nella serata di domani, mercoledì 9 febbraio, alle 20.45, presso la Sala Estense, verrà proposta un’introduzione al testo “Dare la vita per l’opera di un Altro”, che raccoglie gli ultimi interventi di don Giussani agli Esercizi della Fraternità, dal 1997 al 2004. Interverranno, in collegamento video, mons. Filippo Santoro, arcivescovo di Taranto, e Davide Prosperi, presidente della Fraternità di Cl.

Per martedì 22 febbraio, invece, è in programma la celebrazione eucaristica che alle 18 l’arcivescovo Gian Carlo Perego presiederà nella chiesa di San Francesco in occasione del 17° anniversario della morte del sacerdote e del 40° del riconoscimento pontificio della Fraternità di Comunione e Liberazione.