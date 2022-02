Uganda: Unicef, 457 tende ad alte prestazioni per sostenere la riapertura delle scuole nei distretti colpiti dalle inondazioni

L’Unicef sta distribuendo 457 tende ad alte prestazioni per sostenere la riapertura delle scuole nei distretti colpiti dalle inondazioni in Uganda. È la prima volta che queste nuove tende innovative vengono utilizzate in un’emergenza. Lo rende noto la stessa organizzazione umanitaria. Ogni tenda misura 72 metri quadri e include un sistema di ventilazione e reti sopraelevate per l’ombra per tenere la temperatura interna più fresca con climi caldi e secchi; kit elettrici e ad energia solare per luce ed energia e finestre a tre strati per aiutare a bloccare le zanzare portatrici di malattie. Le pareti dritte permettono di avere più spazio per il distanziamento sociale. “Per quasi due anni, i bambini nel paese hanno sofferto le chiusure prolungate delle scuole a causa della pandemia, combinate a eventi climatici estremi che hanno distrutto le scuole nel paese. La loro istruzione e il benessere hanno ne hanno fortemente sofferto” dichiara Munir Safieldin, Rappresentante Unicef in Uganda. “Le nuove tende forniranno ambienti sicuri per i bambini nelle aree colpite dai disastri, che consentiranno loro di continuare a studiare, giocare e socializzare”. I bambini in Uganda hanno subito la chiusura delle scuole più duratura a livello globale, perdendo 83 settimane di scuola. Il governo prevedeva che un terzo degli studenti avrebbe abbandonato completamente la scuola. L’impatto devastante delle restrizioni del Covid-19 è stato aggravato da pesanti inondazioni in alcune parti del paese. Alla fine di gennaio, Unicef ha installato 7 tende ad alte prestazioni a Kasese, in Uganda occidentale, dove i danni dell’acqua causati da violente inondazioni hanno distrutto le scuole.