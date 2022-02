Libano: card. Sandri (Chiese orientali), “pregare e sperare per una visita del Pontefice nel Paese dei Cedri”

Nel suo saluto, letto al termine della Divina Liturgia in rito Siro-Antiocheno Maronita in occasione della Solennità di Mar Maroun, Fondatore della Chiesa Maronita celebrata ieri sera a Roma, il card. Leonardo Sandri, Prefetto della Congregazione per le Chiese Orientali, ha ricordato la sollecitudine di Papa Francesco per il Libano esortando i fedeli a pregare e sperare per una visita del Pontefice nel Paese dei Cedri. A riguardo il Prefetto ha ricordato la grande giornata di preghiera e riflessione con i Capi delle Chiese lo scorso 1 luglio, e la più recente visita di Stato dell’Arcivescovo Gallagher, Segretario per i Rapporti con gli Stati. “Sappiamo – ha aggiunto – del desiderio più volte confermato da Papa Francesco di voler visitare il Libano: mentre preghiamo e speriamo che si realizzino le condizioni perché essa avvenga, impegniamoci tutti, piccoli e grandi, figli della Chiesa e persone impegnate a livello di istituzioni nazionali ed internazionali, ad avere la stessa cura e attenzione del Santo Padre per il Paese dei Cedri, ad incominciare da chi lo abita”. “Se l’oscurità sembra prevalere e le tenebre si fanno più fitte- ha concluso – nessuno di noi ha la forza di poterle diradare da solo: ma se ciascuno nel suo piccolo, per intercessione della Madre di Dio, di San Maroun e di tutti i santi del Libano, tiene accesa la sua piccola lampada, potremo vedere e continuare a camminare insieme”.