Giornata mondiale malato: Ravenna, domani messa in cattedrale presieduta dall’arcivescovo Ghizzoni. Partecipano malati e associazioni

La trentesima Giornata mondiale del malato ricorre venerdì 11 febbraio, giorno in cui la Chiesa festeggia la Madonna di Lourdes. A Ravenna sarà celebrata con la messa presieduta dall’arcivescovo Lorenzo Ghizzoni, alle 15.30 in cattedrale, preceduta dal Rosario alle 15. Parteciperanno alcuni ammalati, i volontari delle varie associazioni di volontariato tra cui l’Unitalsi il Centro volontari della sofferenza e il Movimento apostolico ciechi che promuovono la Giornata e varie rappresentanze istituzionali “Siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso. Porsi accanto a chi soffre in un cammino di carità” è il tema di questa 30ª Giornata. “Molti passi in avanti sono stati fatti – si legge in un comunicato di Unitalsi –, ma molta strada rimane ancora da percorrere per assicurare a tutti i malati, anche nei luoghi e nelle situazioni di maggiore povertà ed emarginazione, le cure sanitarie di cui hanno bisogno. La Giornata mondiale del malato è l’occasione propizia anche per porre attenzione sui luoghi di cura, verso i malati, ma anche per tutti gli operatori sanitari affinché, ricchi di misericordia, offrano ai pazienti, insieme alle cure adeguate, la loro vicinanza fraterna”.

In serata, alle 20.30 nella chiesa di Santa Maria Maggiore, è in programma la recita del Rosario con l’immagine della Madonna di Lourdes, promosso dall’Unitalsi.