Giornata mondiale malato: Vercelli, domani l’arcivescovo Arnolfo presiede una messa nella cappella dell’ospedale

In occasione della 30ª Giornata mondiale del malato, dedicata al tema “‘Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso’ (Lc 6,36). Porsi accanto a chi soffre in un cammino di carità”, venerdì 11 febbraio l’arcivescovo di Vercelli, mons. Marco Arnolfo, presiederà alle 16 la celebrazione eucaristica nella cappella dell’ospedale Sant’Andrea. La messa sarà preceduta, alle 16, dalla recita del Rosario.

Domenica 13 febbraio, in tutte le parrocchie dell’arcidiocesi “si sottolineerà la ricorrenza annuale, legata – ricorda una nota – alla data della prima apparizione mariana a Lourdes”. L’Ufficio diocesano di Pastorale della salute, diretto da don Bruno Capuano, ha inviato a tutti i coordinatori delle comunità pastorali il materiale per la celebrazione della 30ª Giornata mondiale del malato.