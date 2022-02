Giornata mondiale malato: Concordia-Pordenone, domenica messa presieduta dal vescovo nel Seminario

Nella diocesi di Concordia-Pordenone, in occasione della Giornata mondiale del malato, che ricorre venerdì, domenica 13 febbraio a Pordenone, presso il Seminario diocesano (in Via Seminario, 1), è previsto un momento di preghiera organizzato dall’Oftal con l’apporto della Pastorale della salute diocesana. Alle 14.45 è prevista la preghiera alla grotta di Lourdes, nel parco del Seminario e processione verso la chiesa dell’Istituto, dove, alle 15, si reciterà il rosario, seguirà alle 15.30 la messa, presieduta mons. Giuseppe Pellegrini, vescovo di Concordia-Pordenone.

Per favorire la partecipazione anche di coloro che non potranno spostarsi da casa, in modo particolare per gli ammalati, la celebrazione eucaristica sarà trasmessa via streaming sul canale YouTube della diocesi di Concordia Pordenone.