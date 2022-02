Giornata mondiale malato: Verona, domani celebrazioni al santuario Nostra Signora di Lourdes con l’Unitalsi

In occasione della 30ª Giornata mondiale del malato, dedicata al tema “‘Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso’ (Lc 6,36). Porsi accanto a chi soffre in un cammino di carità”, sono diverse le celebrazioni in programma a Verona, presso il santuario cittadino di Nostra Signora di Lourdes. Le messe verranno celebrata alle 8, alle 9.30 e alle 11 (al termine, intorno alle 12, seguirà la supplica alla Vergine); nel pomeriggio, alle 15 e alle 16. Quella delle 17.30 sarà presieduta da mons. Alessandro Bonetti, vicario episcopale per la pastorale, e sarà preceduta dalla recita del Rosario, alle 17. A tutte le celebrazioni eucaristiche parteciperà una rappresentanza dell’Unitalsi di Verona. In serata, poi, alle 20.30 prenderà il via la recita del Rosario e, tempo permettendo, la fiaccolata con flambeux all’esterno del santuario.