Papa Francesco: al Movimento per un Mondo Migliore, “continuate a lavorare per trasformare il mondo e renderlo più umano”

“Andate avanti, non scoraggiatevi, continuate a lavorare per operare questa trasformazione nel mondo. E soprattutto mi raccomando di lavorare per la giustizia, ai bambini e agli anziani, e per la pace”. È l’augurio che Papa Francesco ha rivolto al Movimento per un Mondo Migliore nel giorno in cui (10 febbraio) ricorre il 70° anniversario del Proclama per un Mondo Migliore di Papa Pio XII, che “costituisce, di fatto, la Magna Charta fondante” del Movimento. “Cari fratelli e sorelle, voglio essere vicino a voi nell’anniversario della creazione del Movimento per un Mondo Migliore”, scrive il Papa. “Avete lavorato tanto in questi 70 anni. È stata una visione di vita, una visione di creazione. Il Papa Pio XII parlava di ‘trasformazione’. In particolare, dice una parola riferita al mondo: ‘selvatico’, che deve diventare più umano, più ‘divino’, ma soprattutto più umano, perché il Signore è sempre vicino all’umano”. “Il mondo migliore che vogliamo – ha aggiunto il Santo Padre – sia un mondo di pace. Grazie, tanti auguri e complimenti per questa ricorrenza. Pregate per me, io lo faccio per voi. Il Signore vi benedica e la Madonna vi custodisca”.