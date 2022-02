Conferenza episcopale umbra: il 12 febbraio presentazione online dei resoconti 8xmille delle diocesi per l’anno 2020

Sabato 12 febbraio, (dalle 9.45 alle 12), si terrà il 5° Convegno del Sovvenire in Umbria, in modalità online, sul canale YouTube del settimanale La Voce). I lavori, riferisce una nota delle diocesi umbre, avranno un taglio formativo rivolto a parroci, referenti parrocchiali e delegati diocesani, oltre ad illustrare le nuove iniziative di promozione che saranno intraprese nel 2022. Nel corso del convegno verrà presentato ai giornalisti il “Rendiconto delle somme derivanti dall’8xmille delle diocesi Umbre dell’anno 2020”. Saranno presenti il cardinale arcivescovo di Perugia-Città della Pieve Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, il vescovo di Gubbio mons. Luciano Paolucci Bedini, delegato Ceu per il Sovvenire, il vescovo ausiliare di Perugia-Città della Pieve mons. Marco Salvi, il direttore nazionale del Sovvenire, Massimo Monzio Compagnoni, e il coordinatore del Sovvenire per l’Umbria, il diacono Giovanni Lolli. Circa i dati 8xmille, “La crisi economica indotta dalla pandemia nei due ultimi anni e il calo, nel solo 2020, del 5,5% delle firme a favore dell’8xmille alla Chiesa cattolica – commentano i promotori del convegno, nell’anticipare alcuni dati –, causeranno una rilevante flessione del gettito derivante dallo stesso 8xmille e ciò richiede una maggiore incisività nell’azione di promozione del sostegno economico”. Il “Rendiconto” pone l’accento sul grande contributo che i fondi dell’8xmille danno alla conservazione del patrimonio architettonico, pittorico, museale e archivistico della nostra Regione. Solo nei 4 anni dal 2017 al 2020 in Umbria sono stati impiegati circa 10 milioni di euro per la tutela dei beni culturali e circa 17 milioni di euro per la nuova edilizia di culto. A testimonianza delle opere segno socio-caritative realizzate con i fondi dell’8xmille sono stati prodotti, a cura del team dei media cattolici umbri, dei brevi filmati che le documentano; i video sono raggiungibili al seguente link www.sovvenire-umbria.it/video.