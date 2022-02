Giornata mondiale malato: Tv2000, da domani al 13 febbraio una programmazione speciale

Tv2000, l’11 e il 13 febbraio, dedica una programmazione speciale alla XXX Giornata mondiale del malato e alla memoria liturgica della Beata Maria Vergine di Lourdes che si celebrano l’11 febbraio. Si parte domani: “Di buon mattino”, in onda alle 7.30 e alle 9.10, racconta l’attesa per i fedeli, i malati e le famiglie per la riapertura del Santuario di Lourdes, dopo tanti mesi di chiusura a causa della pandemia. Ospiti: Padre Andrea Stefani, cappellano dell’Ospedale Agostino Gemelli di Roma, che ricorda le apparizioni mariane alla Grotta di Lourdes e il primo miracolo; e mons. Luigi Bressan, arcivescovo emerito di Trento e Assistente Nazionale Unitalsi, che insieme ad alcune volontarie ripercorre la storia dell’Associazione a Lourdes e nei santuari mariani d’Italia e l’assistenza ai malati in tempo di pandemia. “L’ora solare”, in onda alle 12.20, ripercorre tra l’altro la storia delle apparizioni mariane a Lourdes attraverso l’esperienza di don Marco Marcis, frate minore cappuccino per 4 anni è stato nel servizio di accoglienza dei pellegrini, tra i primi a portare la spiritualità francescana a Lourdes. Da “Siamo noi”, in onda alle 15.15, uno dei volti e delle voci più conosciute di Lourdes: padre Nicola Ventriglia, coordinatore dei cappellani di lingua italiana presso il Santuario della Grotta di Massabielle. “Il diario di Papa Francesco”, in onda alle 17.30, ospita don Massimo Angelelli, direttore dell’Ufficio Cei per la pastorale della salute. Domenica 13 febbraio il programma “Il Mondo insieme”, in onda alle 15.15, racconta il giro d’Italia solidale “Due Ruote e Una Gamba – Ri-cicloviaggio 2021” creato da Luca Falcon e Giulia Trabucco, fondatori dell’Associazione Karma On The Road. Segue “Finalmente domenica”, in onda alle ore 17, che ospita Enrico ed Elena divenuti ciechi da giovani. Oggi Enrico è insegnante di vela ed Elena è fisioterapista, e vivono in una casa sul lago di Vico insieme ai loro tre figli.