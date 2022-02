Diocesi: Udine, sostenibilità economica e finanziaria nel fine settimana promosso dalla Spes

“Etica e finanza: il bene può fare a meno della sostenibilità economica?” è il titolo dell’incontro che aprirà, venerdì 11 febbraio, il weekend di studi, promosso dalla Scuola di politica ed etica sociale (Spes), il percorso formativo proposto dall’arcidiocesi di Udine e teso alla promozione dell’impegno per il bene comune. Alle 18.30 di venerdì i locali del Centro culturale “Paolino d’Aquileia” di via Treppo, a Udine, ospiteranno l’intervento di Chiara Mio, economista dell’Università di Venezia.

Il giorno seguente, sabato 12 febbraio, al mattino, si parlerà invece di “Economia sostenibile: responsabilità sociale d’impresa alla prova dei fatti”. Interverranno Lorenzo Braida, Valeria Broggian e Andrea De Colle. I tre ospiti fanno parte di AnimaImpresa, l’associazione che svolge attività finalizzate alla promozione e alla diffusione della responsabilità sociale d’impresa e dello sviluppo sostenibile.

Gli incontri sono riservati agli iscritti e agli insegnanti di religione che frequentano la Spes in accordo con l’Ufficio scolastico diocesano.

Non è prevista la trasmissione in diretta streaming, ma i temi degli incontri sono riassunti nelle “Pillole di Spes”, disponibili in formato video su YouTube.