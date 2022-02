Diocesi: Pisa, domenica 13 febbraio la VI Giornata per la scuola cattolica e d’ispirazione cristiana

Domenica 13 febbraio a Pisa si celebra la VI Giornata diocesana per la scuola cattolica e d’ispirazione cristiana, con l’auspicio che possa essere occasione per far crescere nelle varie realtà il rapporto tra la comunità ecclesiale e le scuole cattoliche e d’ispirazione cristiana. Quest’anno il tema è “Famiglia e scuola insieme per educare”. la Giornata si vive nelle singole scuole e comunità parrocchiali.

In vista di questo appuntamento l’Ufficio diocesano per la scuola cattolica, su indicazione dell’arcivescovo Giovanni Paolo Benotto e in accordo con le attività dei diversi Uffici della diocesi impegnati nella realizzazione degli obiettivi della pastorale diocesana, ha proposto un questionario da indirizzare alle famiglie degli studenti per coinvolgerle attivamente nella valutazione della qualità percepita dell’offerta formativa delle scuole cattoliche, nell’ottica del miglioramento del servizio svolto.