Cammino sinodale: Cuneo, Fossano e Mondovì, domani sera confronto online tra le Chiese cristiane

“Sinodo è camminare insieme. Un confronto ecumenico”. Questo il titolo dell’incontro che si terrà online domani, venerdì 11 febbraio, alle 21 con gli interventi del pastore valdese Gianni Genre, del monaco di Bose Guido Dotti e di padre Sergio Mainoldi, protopresbitero e vicario per il Nord-Ovest della Sacra arcidiocesi ortodossa d’Italia. L’appuntamento è promosso dagli Uffici per l’Ecumenismo e il dialogo interreligioso delle diocesi di Cuneo e di Fossano, guidati da don Bruno Mondino, e della diocesi di Mondovì, in collaborazione con l’Azione Cattolica di Mondovì. In confronto, moderato da Paolo Mazzucchi, verrà trasmesso in diretta sul canale YouTube dell’Azione Cattolica di Mondovì.