Giornata mondiale malato: Modena e Carpi, domenica messa presieduta da mons. Castellucci, sabato 19 febbraio convegno di Pastorale della salute

Quest’anno ricorre la trentesima Giornata mondiale del Malato, che san Giovanni Paolo II istituì per sensibilizzare il popolo di Dio, le istituzioni sanitarie cattoliche e la società civile all’attenzione verso i malati e verso quanti se ne prendono cura. Un momento significativo proposto dalle diocesi di Modena-Nonantola e di Carpi in occasione della Giornata, nel “mese della salute”, è la messa interdiocesana che sarà presieduta dal vescovo Erio Castellucci nella chiesa di Quartirolo di Carpi domenica 13 febbraio, alle 15.30. L’iniziativa è promossa dagli uffici diocesani di pastorale della salute di Carpi e di Modena, in collaborazione con l’Unitalsi e l’Avo, e sarà trasmessa sul canale YouTube “Notizie Carpi”.

Gli appuntamenti per la 30ª Giornata mondiale del malato si concluderanno sabato 19 febbraio con il convegno regionale e interdiocesano di Pastorale della salute, in programma dalle 9 alle 12.30 presso il centro multimediale della Città dei Ragazzi (via Tamburini 106, Modena) con diretta streaming sul canale YouTube “Arcidiocesi di Modena-Nonantola”. Il convegno offrirà un contributo pastorale e psicologico (Angelo Brusco, padre camilliano), una testimonianza di impegno della comunità civile, nella dimensione amministrativa (Gian Carlo Muzzarelli, sindaco di Modena) e sanitaria (Chiara Gibertoni, direttrice generale dell’Ausl di Bologna). Seguirà l’ascolto di testimonianze concrete di visita ai malati. I vescovi Douglas Regattieri e Erio Castellucci aiuteranno ad inquadrare la complessità dei bisogni dei malati nelle loro case e suggeriranno cammini di accompagnamento comunitario, relazione e spiritualità. Don Gabriele Semprebon e padre Augusto Chendi, infine, guideranno i partecipanti nella preghiera.