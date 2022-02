Giornata contro la tratta: Asti, domenica il vescovo Prastaro presiederà una messa con testimonianza di chi si prende cura delle vittime

In occasione della Giornata mondiale di preghiera e riflessione contro la tratta di persone che si è celebrata l’8 febbraio sul tema “La forza della cura – donne, economica e tratta di persone”, domenica 13 febbraio, il vescovo di Asti, mons. Marco Prastaro, presiederà alle 10.30, presso la parrocchia di San Pietro, la celebrazione eucaristica diocesana. Nel corso della messa, spiega una nota della diocesi, Alberto Mossino, presidente di Progetto integrazione accoglienza migranti Onlus (Piam), porterà la testimonianza dell’impegno profuso dall’associazione per permettere alle donne vittime di tratta, coinvolte nel racket della prostituzione, di riprendere in mano la propria vita, uscendo dalla spirale dello sfruttamento.