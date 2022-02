Diocesi: Grosseto, per San Valentino appuntamento di preghiera e di festa

Quest’anno, a Grosseto, il patrono degli innamorati sarà celebrato con due giorni di anticipo: sabato 12 febbraio alle 18 in cattedrale con una Messa presieduta dal vescovo Giovanni Roncari, trasmessa in diretta su Tv9. La celebrazione si inserisce nel percorso che l’ufficio diocesano di pastorale familiare sta portando avanti in questo periodo, pur con qualche difficoltà legata all’andamento della pandemia. Sono, infatti, ripartiti i percorsi di preparazione al matrimonio. “La Messa di San Valentino – dicono dall’ufficio diocesano di pastorale familiare – è un modo per valorizzare un momento tendenzialmente più profano, ma che riletto alla luce della fede può diventare un’occasione per ricentrare lo sguardo sul senso dell’amore”. Copatrono di Terni, san Valentino è venerato in tutto il mondo. La sua festa pare sia nata come risposta cristiana ai Lupercalia, festini pagani che si tenevano tra il 13 e il 15 febbraio. A fare del vescovo Valentino il patrono degli innamorati vi è la storia di due fidanzati, Sabino e Serapia, lui pagano e lei cristiana. Sabino si convertì per amore di lei, che poco tempo dopo scoprì di essere malata di tisi. Sabino si rivolse al vescovo Valentino, che benedisse le nozze e pregò per l’eternità del loro amore. I due morirono abbracciati e le loro ossa sono state rinvenute non molti anni fa proprio in questa postura.