Commissione Ue: Gentiloni, “basi solide per l’economia italiana”. Ma il Pil passa dal 6,5% nel 2021 al 4,1 quest’anno

“Basi solide” per l’economia italiana al termine del 2021, che “è tornata quasi ai livelli pre-crisi”: è l’analisi del commissario Ue Paolo Gentiloni riguardante il suo stesso Paese. Nell’illustrare le Previsioni economiche d’inverno, Gentiloni afferma che “la domanda interna è destinata a rimanere il pilastro principale dell’espansione della produzione”, con il Piano di ripresa e resilienza in grado di far “aumentare gli investimenti”. Secondo gli studi di Bruxelles, il Prodotto interno lordo dell’Italia è cresciuto del 6,5% nel 2021, mentre la crescita dovrebbe collocarsi al 4,1% nel 2022 e il 2,3% nel 2023.