Volontariato: Misericordia Prato, l’8 dicembre la vestizione di 20 nuovi fratelli e sorelle e la benedizione di un’ambulanza

La Misericordia di Prato si rinforza con l’ingresso di nuovi fratelli e sorelle e con l’acquisizione di un centro mobile di rianimazione. Come ogni anno, l’8 dicembre l’antico sodalizio della Misericordia fa festa in onore dell’Immacolata. L’appuntamento è alle 10, nella chiesa di San Domenico, per la messa celebrata dal cappellano dell’Arciconfraternita, don Gino Calamai.

All’interno della celebrazione ci sarà la tradizionale consegna della veste a venti nuovi ingressi. Accompagnati da un padrino o una madrina, i vestendi riceveranno dal proposto Gianluca Mannelli e da don Calamai il cordiglio, la cintura con la corona del rosario, e il “sarrocchino”, la mantella di pelle nera da porre sopra la veste, e il Vangelo, con l’invito a “perseverare nel servizio al prossimo”.

Finita la messa, la festa si sposta nel piazzale di fronte all’ingresso principale della chiesa. Qui verrà inaugurato e benedetto un nuovo mezzo, si tratta di una ambulanza per il servizio di emergenza urgenza del 118, un furgone 4×4 pensato per affrontare al meglio ogni periodo dell’anno. Il nuovo mezzo è stato acquistato grazie alla generosa donazione della signora Ilda Panzi.