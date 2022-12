Diocesi: Trento, domani una conferenza stampa per presentare il restauro della cattedrale

La cattedrale di Trento sta per riaprire le porte, dopo la chiusura delle ultime settimane per consentire lo smontaggio dei ponteggi del restauro. Un lungo intervento di consolidamento strutturale e del patrimonio lapideo e di riscoperta di importanti opere d’arte, per giungere finalmente a restituire il duomo, in tutta la sua bellezza, all’intera comunità trentina. Per raccontare nel dettaglio il restauro e annunciare la messa inaugurale di sabato 10 dicembre alle ore 15, presieduta dall’arcivescovo di Perugia-Città della Pieve, mons. Ivan Maffeis, è convocata una conferenza stampa domani, mercoledì 7 dicembre, alle ore 11, presso la Sala degli Arazzi del Museo diocesano Tridentino (Piazza Duomo, 18 – Trento). Oltre all’arcivescovo Lauro Tisi e ai rappresentanti della Provincia autonoma di Trento e del Comune capoluogo, saranno presenti i curatori del restauro.