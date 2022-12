Politica: Roma, il Governo ha convocato una delegazione del network “Ditelo sui tetti” per domani pomeriggio per le proposte sul fine vita

Il network di circa 90 associazioni che anima la Pubblica Agenda “Ditelo sui tetti (Mt 10,27)” e che da tre anni anima iniziative pre-politiche contro l’antropologia “dello scarto” nei giorni scorsi aveva inviato al premier Giorgia Meloni e al Governo, oltre che ai parlamentari, alcune proposte per la legge di stabilità 2023 per la cura dei più deboli.

In particolare, si legge in una nota diffusa oggi, “si è chiesto un segnale per sbloccare l’inaccettabile stallo delle cure palliative in Italia, che, secondo l’unanime resoconto dell’indagine condotta nell’aprile 2019 dalla XII commissione della Camera, possono essere ricevute ancora solo dal 20-25% della popolazione dopo dodici anni dalla legge 38/2010”.

Inoltre, “sono state domandate concrete, seppur parziali, misure fiscali per agevolare la solidarietà verso chi, anche quale caregiver, si prende cura nelle case italiane dei più fragili, quali invalidi, disabili e malati”.

Il Governo ha convocato una delegazione del network “Ditelo sui tetti” per domani pomeriggio, 7 dicembre, per la illustrazione nel merito tecnico di tali proposte.