Guerra in Ucraina: mons. Fisichella, “quella del Papa è un’enciclica aperta”

“Un’enciclica che purtroppo è ancora aperta”. Così mons. Rino Fisichella, pro-prefetto del Dicastero per l’evangelizzazione, ha definito il libro “Un’enciclica sulla pace in Ucraina”, a cura di Francesco Antonio Grana, presentato questa sera nella Chiesa degli artisti a Roma. “L’enciclica di un Papa è una lettera circolare, da diffondere in tutto il mondo perché contiene un insegnamento al più alto livello del successore di Pietro. L’enciclica di Papa Francesco su quella che ha definito una guerra insensata e blasfema è purtroppo ancora aperta, perché rimane aperta la guerra e la violenza che la contraddistingue”. Come quella rappresentata simbolicamente dai tanti pupazzetti bianchi di cui è disseminato l’albero di Natale che l’ambasciata dell’ Ucraina presso la Santa Sede ha realizzato nella mostra 100 Presepi, allestita in questi giorni a San Pietro: “Ognuno di quei pupazzetti bianchi – ha spiegato Fisichella, riportando le parole dell’ambasciatore – rappresenta un bambino morto fino a questo momento a causa della guerra”. “Vedere un albero di Natale che perde il colore verde, tanto è pieno del ricordo di bambini innocenti morti a causa della guerra – ha esclamato il pro-Prefetto – provoca la coscienza di tutti. Non si può rimanere inermi di fronte a fatti come questi. Papa Francesco, attraverso questo libro, che raccoglie 129 suoi interventi, ci scuote e ci invita a non far cadere nell’oblio questa violenza che continua ad essere presente nella vita e nella sofferenza di queste nazioni”.