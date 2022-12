Diocesi: Siracusa, le celebrazioni in onore della patrona Santa Lucia

Sarà mons. Alessandro Damiano, arcivescovo di Agrigento, a presiedere la solenne celebrazione del 13 dicembre in occasione della festa di Santa Lucia. Quest’anno il tema della festa è “… camminiamo insieme a Lucia”, anche nel percorso tracciato dal Cammino sinodale che si sta celebrando in questo momento in diocesi.

I dettagli del programma saranno spiegati nel corso di una conferenza stampa che avrà luogo domani, mercoledì 7, alle 11, nel Sepolcro di Santa Lucia in piazza Santa Lucia. Saranno presenti il presidente della Deputazione della Cappella di Santa Lucia, Pucci Piccione; il rettore della basilica di Santa Lucia al Sepolcro, fra Daniele Cugnata; mons. Salvatore Marino, parroco della cattedrale; e i componenti della Deputazione della Cappella di Santa Lucia: Francesca Patti, Salvatore Sparatore, Elena Artale. In questi giorni le reliquie della martire siracusana sono in visita in diversi istituti comprensivi e in alcune parrocchie della diocesi. La festa entrerà nel vivo venerdì 9, alle 7.30, con la cerimonia della consegna delle chiavi da parte dei deputati e l’apertura della nicchia che custodisce il simulacro. Alle 8, celebrazione eucaristica presieduta da don Gianluca Belfiore, parroco della chiesa di San Martino. Una novità quest’anno: la traslazione del simulacro dalla cappella all’altare maggiore quest’anno avverrà domenica 11, alle 11. Seguirà alle 12 la celebrazione eucaristica presieduta dall’arcivescovo di Siracusa, mons. Francesco Lomanto. Lunedì 12, alle 19, celebrazione dei Primi Vespri della solennità. Al termine il sindaco di Siracusa, a nome della città, offrirà un cero votivo e i sindaci della diocesi offriranno un dono del loro territorio.