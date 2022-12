Cinema: resi noti on line i vincitori della XIII edizione del Festival del film cattolico “Mirabile Dictu”

Resi noti online i vincitori del Pesce d’argento per la XIII edizione dell’International catholic film festival “Mirabile Dictu”, selezionati tra oltre 2800, provenienti da 7 Irlanda, Italia, Regno Unito, Spagna, Stati Uniti, Svizzera e Turchia. Il premio per il miglior film è andato a “Mother Teresa & Me” di Kamal Musale (Svizzera), mentre quello per il miglior regista a Marco Pollini con il film “La Grande Guerra del Salento” (Italia). Il miglior cortometraggio è “The day my father died” di Emre Sefer (Turchia), il miglior documentario “Li chiamano caminantes (L’esodo dimenticato)” di Oreste Bocco (Italia). Il premio speciale della Capax Dei Foundation è andato alla Iti Catholic University di Vienna ed al suo gran cancelliere card. Christoph Schönborn. I vincitori sono stati decretati dalla Giuria internazionale presieduta da Maria Pia Ruspoli, composta dai giornalisti Maria Bologna, Luca Caruso, Wlodzimierz Redzioch, e dall’attore Rupert Wynne- Jameso.