Ucraina: incontro difensori dei diritti umani in un rifugio anti-aereo di Kiev. Türk (Onu), attacchi hanno “un impatto enorme sui civili e questo deve finire”

Incontro degli operatori Onu per i diritti umani in un rifugio antiaereo a Kiev a causa dei continui allarmi e dell’ondata di attacchi missilistici nella regione. Lo racconta in un video registrato e pubblicato sulla pagina facebook, l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Volker Türk, al suo secondo giorno di visita in Ucraina, facendo vedere i colleghi seduti dietro di lui, in riunione in uno dei rifugi di Kiev. “Stavamo tenendo questa discussione qui nel rifugio quando c’è stata un’ondata di attacchi contro l’Ucraina alcuni dei quali sono finiti nelle prossimità di Kiev. Non potete immaginare cosa significa per la popolazione. E’ diventata quasi una normalità ma ha un impatto enorme sui civili e questo deve finire”.

Da domenica 4 dicembre, Volker Türk è in visita ufficiale di quattro giorni in Ucraina, su invito del governo. Durante la sua visita, l’Alto Commissario si sta recando a Kiev e nelle aree limitrofe, Kharkiv, Izium e Uzhhorod. Domani ci sarà una conferenza stampa a Kiev al termine della sua missione, intorno alle 13 ora locale.